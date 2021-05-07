США розглянуть запит щодо надання додаткового озброєння Україні - Блінкен

США розглянуть запит України щодо надання озброєння та обіцяють докласти зусиль, аби РФ не пішла на новий акт агресії.

Про це заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду", – зазначив Блінкен.

Читайте також Глава МЗС Латвії прокоментував можливість розміщення комплексів Patriot в Україні

Блінкен додав, що Росія відчує наслідки, якщо зважиться на новий акт агресії проти України. За його словами, США докладають зусиль, аби впевнитися, що цього не трапиться.

"Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил, саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі – зокрема, НАТО і ЄС. Це питання перебуває у фокусі нас усіх. Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно, і якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків", - сказав Блінкен.

Він додав, що США тісно працюють з партнерами в Україні, щоб упевнитися, що вони мають усе необхідне для того, аби захистити Україну, її територію і її народ.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ проситиме у Вашингтона про надання систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак казав, що США могли б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.