В Італії Google оштрафували на 102 млн євро

Антимонопольний регулятор Італії в четвер оголосив про рішення накласти на Google штраф у розмірі понад 100 мільйонів євро за зловживання домінуючим становищем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Цей штраф у розмірі 102,084 млн євро обґрунтований відмовою інтернет-гіганта прийняти на своїй платформі Google Play сторонній додаток, що дозволяє знаходити зарядні станції для електромобілів, йдеться в повідомленні італійського Антимонопольного органу.

Звідси можливі негативні наслідки для розповсюдження електромобілів, використання "чистої" енергії та переходу до більш стійкої мобільності з екологічної точки зору.

Італійський регулятор зазначає, що в Італії близько трьох чвертей смартфонів використовують Android. Крім того, Google є абсолютно важливим оператором на глобальному рівні в контексті так званої цифрової економіки і має дуже значну фінансову силу.

Варто зазначити, що Google кілька разів штрафували на європейському рівні за зловживання домінуючим становищем. Останнє розслідування призвело до рекордного штрафу в 4,3 мільярда євро.

Торік у Франції Орган з питань конкуренції оштрафував інтернет-гіганта на 150 мільйонів євро за зловживання домінуючим становищем в Інтернет-рекламі.