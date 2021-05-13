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В Италии Google оштрафовали на 102 млн евро

Четверг, 13 мая 2021, 10:00

Антимонопольный регулятор Италии в четверг объявил о решении наложить на Google штраф в размере более 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Этот штраф в размере 102,084 млн евро обоснован отказом интернет-гиганта принять на своей платформе Google Play стороннее приложение, позволяющее находить зарядные станции для электромобилей, говорится в сообщении итальянского Антимонопольного органа.

Отсюда возможны негативные последствия для распространения электромобилей, использования "чистой" энергии и перехода к более устойчивой мобильности с экологической точки зрения.

Итальянский регулятор отмечает, что в Италии около трех четвертей смартфонов используют Android. Кроме того, Google является абсолютно важным оператором на глобальном уровне в контексте так называемой цифровой экономики и имеет очень значительную финансовую силу.

Стоит отметить, что Google несколько раз штрафовали на европейском уровне за злоупотребление доминирующим положением. Последнее расследование привело к рекордному штрафу в 4,3 миллиарда евро.

В прошлом году во Франции орган по вопросам конкуренции оштрафовал интернет-гиганта на 150 млн евро за злоупотребление доминирующим положением в интернет-рекламе.

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