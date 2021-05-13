У Франції обурені через мера, який керує містом з в’язниці

Мер французького міста Дравей, нещодавно засуджений за зґвалтування і сексуальні домагання, продовжує керувати містом з-за грат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Але, незважаючи на судовий вирок, апеляція дозволила 63-річному меру Жоржу Трону продовжувати керувати містом з тюремної камери.

Багато людей незгодні з цим фактом.

У вівторок група місцевих активістів провела чергову акцію протесту у Дравеї, що знаходиться на південь від Парижа, закликаючи усунути Трона з посади мера.

Члени колективу "Не в Дравеї чи в іншому місці" одягнулися маски курей і звинуватили місцевих політиків у боягузтві з цього приводу.

Справа проти Трона розпочалася більше десяти років тому, коли він був змушений подати у відставку з посади молодшого міністра уряду після звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному домаганні щодо двох колишніх співробітників.

Він був виправданий на попередньому судовому засіданні, але в лютому цього року йому було призначено п'ятирічне покарання, два роки з якого - умовні. Також йому заборонили обіймати державні посади протягом шести років.

Проблема, як пояснює місцевий опозиційний політик Франсуа Дамерваль, полягає в тому, що апеляція Трона на його засудження означає, що він вважається невинним до винесення остаточного вироку - і тому він зміг продовжувати свої обов'язки мера з-за грат.

Оскільки в лютому він був ув'язнений, Трон продовжував головувати на засіданнях міської ради, де заяви зачитувались від його імені протягом двох сесій.

Його заступник захищає свого шефа: "Поки не буде доказів протилежного, він все ще є міським головою. Ніхто не змістив його з посади, тому він все ще є мером".