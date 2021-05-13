Во Франции возмущены мэром, который руководит городом из тюрьмы

Мэр французского города Дравей, недавно осужденный за изнасилование и сексуальные домогательства, продолжает руководить городом из-за решетки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Несмотря на судебный приговор, апелляция позволила 63-летнему мэру Жоржу Трону продолжать руководить городом из тюремной камеры.

Многие люди не согласны с этим фактом.

Во вторник группа местных активистов провела очередную акцию протеста в Дравее, что к югу от Парижа, призывая устранить Трона с поста мэра.

Члены коллектива "Ни в Дравее, ни в другом месте" надели маски кур и обвинили местных политиков в трусости.

Дело против Трона началось более десяти лет назад, когда он был вынужден подать в отставку с должности младшего министра правительства после обвинений в изнасиловании и сексуальном домогательстве в отношении двух бывших сотрудниц.

Он был оправдан на судебном заседании, но в феврале этого года ему было назначено пятилетнее наказание, два года из которого - условные. Также ему запретили занимать государственные должности в течение шести лет.

Проблема, как объясняет местный оппозиционный политик Франсуа Дамерваль, заключается в том, что апелляция Трона означает, что он считается невиновным до вынесения окончательного приговора - и поэтому он смог продолжать свои обязанности мэра из-за решетки.

Поскольку в феврале он был заключен, Трон продолжал председательствовать на заседаниях городского совета, где заявления зачитывались от его имени в течение двух сессий.

Его заместитель защищает своего шефа: "Пока не будет доказательств противного, он все еще является городским главой. Никто не сместил его с должности, поэтому он все еще остается мэром".