У Польщі опозиція хоче відставки прем’єра через минулорічні вибори

У Польщі опозиційна "Громадянська коаліція" виступила за відставку прем’єра Матеуша Моравецького після того як стало відомо, що організація голосування поштою на виборах у травні минулого року була незаконною

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Президент Вищої аудиторської служби Маріан Банаш представив у четвер звіт про підготовку до заочних виборів президента Польщі, які мали відбутися 10 травня 2020 року.

За даними Вищої аудиторської служби, не було законних підстав для того, щоб прем'єр-міністр видавав будь-які розпорядження Poczta Polska та Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, пов'язані з проведенням президентських виборів 10 травня минулого року. Служба надіслала до прокуратури повідомлення про підозру у злочині у зв'язку з організацією виборів правліннями Poczta Polska та PWPW.

Лідер "Громадянської коаліції" Борис Будка оцінив, що підготовка до виборів 10 травня 2020 року була незаконною.

"Здійснено злочин, дії тодішньої влади були незаконними, понад 70 мільйонів злотих було викинуто в каналізацію. Це рішення як прем'єр-міністра Моравецького, так і віцепрем’єра Яцека Сасіна. Безперечно одне - діяльність польського уряду в цій галузі була незаконною" - сказав він.

Цезарій Томчик, керівник фракції "Громадянської коаліції" запитав, коли прем'єр-міністр Матеуш Моравецький подасть у відставку.

"Вперше в історії вільної Польщі вибори не відбулись, хоча вони були організовані. Саме "Право і справедливість" паралізувала державну владу, відібравши у Національної виборчої комісії можливість проведення виборів у Польщі. Хтось повинен відповісти за цю ситуацію", - сказав Томчик.

Нагадаємо, президентські вибори в Польщі, намічені на неділю, 10 травня 2020 року, були перенесені на більш пізній термін.