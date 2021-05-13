В Польше оппозиция хочет отставки премьера из-за прошлогодних выборов

В Польше оппозиционная "Гражданская коалиция" выступила за отставку премьера Матеуша Моравецкого после того как стало известно, что организация голосования по почте на выборах в мае прошлого года была незаконной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Президент Высшей аудиторской службы Мариан Банаш представил в четверг отчет о подготовке к заочным выборам президента Польши, которые должны были состояться 10 мая 2020 года.

По данным Высшей аудиторской службы, не было законных оснований для того, чтобы премьер-министр выдавал любые распоряжения Poczta Polska и Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, связанные с проведением президентских выборов 10 мая прошлого года. Служба направила в прокуратуру уведомление о подозрении в преступлении в связи с организацией выборов правлениями Poczta Polska и PWPW.

Лидер "Гражданской коалиции" Борис Будка оценил, что подготовка к выборам 10 мая 2020 была незаконной.

"Осуществлено преступление, действия тогдашней власти были незаконными, более 70 млн злотых было выброшено в канализацию. Это решение как премьер-министра Моравецкого, так и вице-премьера Яцека Сасина. Бесспорно одно - деятельность польского правительства в этой области была незаконной ", - сказал он.

Цезарий Томчик, руководитель фракции "Гражданской коалиции" спросил, когда премьер-министр Матеуш Моравецкий подаст в отставку.

"Впервые в истории свободной Польши выборы не состоялись, хотя они были организованы. Именно "Право и справедливость" парализовала государственную власть, отобрав у Национальной избирательной комиссии возможность проведения выборов в Польше. Кто-то должен ответить за эту ситуацию", - сказал Томчик.

Напомним, президентские выборы в Польше, намеченные на воскресенье, 10 мая 2020 года, были перенесены на более поздний срок.