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Віцеспікера парламенту Естонії не пустили до Мінська

Четвер, 13 травня 2021, 14:48

Віцеспікер парламенту Естонії Ханно Певкур, який також очолює Союз волейболу країни, в четвер не зміг вилетіти до Мінська, щоб підтримати жіночу збірну у кваліфікації чемпіонату Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Я прийшов в аеропорт, але зареєструватися на рейс не зміг. Вивчивши мій паспорт, на реєстрації мені сказали, що посадити на літак мене не можуть, оскільки, за даними прикордонної охорони Білорусі, моє прізвище знаходиться в списку тих, кому заборонений в'їзд в країни", - сказав Певкур.

Він додав, що показав наявне у нього запрошення, про наявність якого проінформували і білоруських прикордонників, але нічого не змінилося.

"Після цього я зв'язався з білоруської федерацією. Через якийсь час вони мені повідомили, що вирішили цей інцидент, але для вильоту до Мінська було вже занадто пізно, оскільки реєстрація на рейс уже завершилася", - додав Певкур.

Він сказав, що не має інформації про те, коли і хто його вніс у чорний список.

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