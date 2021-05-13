Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сійярто "обережно оптимістичний" після зустрічі з Кулебою, бачить прогрес в освітній суперечці

Кремль прокоментував побоювання ЄС про плани Росії на Донбас, про які писали ЗМІ

В уряді нагадали, що з 15 травня українцям не потрібен ПЛР-тест для в’їзду в Туреччину

Блінкен – Лаврову: США будуть твердими у відповідь на шкідливі дії Росії






Прем’єр Латвії звільнив міністра, який змінив партію

Четвер, 13 травня 2021, 15:17

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш розпорядився звільнити міністра економіки Яніса Вітенбергса від займаної посади.

Про це повідомило латвійське телерадіомовлення LSM, передає "Європейська правда".

Останнім днем ​​роботи міністра в уряді стане 13 травня.

Вітенбергса в уряді тимчасово замінить міністр сільського господарства Каспарс Герхардс.

Каріньш прийняв таке рішення на вимогу парламентської фракції партії "Кому належить країна?" (KPV LV), якій за коаліційною угодою належить в уряді крісло міністра економіки.

Минулого тижня Вітенбергс вирішив змінити партію, перейшовши з KPV LV в Національне об'єднання, яке також входить до правлячої коаліції.

Парламентська фракція партії KPV LV постановила, що колишній член партії Яніс Вітенбергс, який перейшов в Національне об'єднання, повинен піти з посади міністра економіки. Тим самим фракція схвалила рішення, прийняте раніше правлінням KPV LV.

Після цього рішення про вихід з фракції заявили чотири депутати KPV LV - Айвар Гейданс, Яніна Курс, Івар Пуга і Едгар Кронбергс. Всі четверо депутатів голосували проти відкликання Вітенбергса з посади.

Депутати заявили, що не можуть взяти на себе відповідальність за "продиктоване неясними мотивами і емоційне рішення" домагатися відставки міністра економіки в умовах кризи в країні.

Таким чином, фракція KPV LV, яка після виборів була однією з найбільших в парламенті, зменшилася до п'яти депутатів - це мінімальна кількість, допустима для існування фракції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія
powered by lun.ua