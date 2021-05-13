Прем’єр Латвії звільнив міністра, який змінив партію

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш розпорядився звільнити міністра економіки Яніса Вітенбергса від займаної посади.

Про це повідомило латвійське телерадіомовлення LSM, передає "Європейська правда".

Останнім днем ​​роботи міністра в уряді стане 13 травня.

Вітенбергса в уряді тимчасово замінить міністр сільського господарства Каспарс Герхардс.

Каріньш прийняв таке рішення на вимогу парламентської фракції партії "Кому належить країна?" (KPV LV), якій за коаліційною угодою належить в уряді крісло міністра економіки.

Минулого тижня Вітенбергс вирішив змінити партію, перейшовши з KPV LV в Національне об'єднання, яке також входить до правлячої коаліції.

Парламентська фракція партії KPV LV постановила, що колишній член партії Яніс Вітенбергс, який перейшов в Національне об'єднання, повинен піти з посади міністра економіки. Тим самим фракція схвалила рішення, прийняте раніше правлінням KPV LV.

Після цього рішення про вихід з фракції заявили чотири депутати KPV LV - Айвар Гейданс, Яніна Курс, Івар Пуга і Едгар Кронбергс. Всі четверо депутатів голосували проти відкликання Вітенбергса з посади.

Депутати заявили, що не можуть взяти на себе відповідальність за "продиктоване неясними мотивами і емоційне рішення" домагатися відставки міністра економіки в умовах кризи в країні.

Таким чином, фракція KPV LV, яка після виборів була однією з найбільших в парламенті, зменшилася до п'яти депутатів - це мінімальна кількість, допустима для існування фракції.