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Премьер Латвии уволил министра, сменившего партию

Четверг, 13 мая 2021, 15:17

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш распорядился уволить министра экономики Яниса Витенбергса с занимаемой должности.

Об этом сообщил латвийский телерадиовещатель LSM, передает "Европейская правда".

Последним днем ​​работы министра в правительстве станет 13 мая.

Витенбергса в правительстве временно заменит министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс.

Кариньш принял такое решение по требованию парламентской фракции партии "Кому принадлежит страна?" (KPV LV), которой по коалиционным соглашением положено в правительстве кресло министра экономики.

На прошлой неделе Витенбергс решил сменить партию, перейдя из KPV LV в Национальное объединение, которое также входит в правящую коалицию.

Парламентская фракция партии KPV LV постановила, что бывший член партии Янис Витенбергс, который перешел в Национальное объединение, должен уйти с должности министра экономики. Тем самым фракция утвердила решение, принятое ранее правлением KPV LV.

После этого о выходе из фракции заявили четыре депутата KPV LV - Айвар Гейданс, Янина Курс, Ивар Пуга и Эдгар Кронбергс. Все четверо депутатов голосовали против отзыва Витенбергса с должности.

Депутаты заявили, что не могут взять на себя ответственность за "продиктованное неясными мотивами и эмоциональное решение" добиваться отставки министра экономики в условиях кризиса в стране.

Таким образом, фракция KPV LV, которая после выборов была одной из крупнейших в парламенте, уменьшилась до пяти депутатов - это минимальное количество, допустимое для существования фракции.

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Латвия
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