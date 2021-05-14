В Угорщині чоловіку помилково вкололи 6 доз вакцини Pfizer

Мешканцю угорського міста Сомбатхей помилково ввели 6 доз коронавірусної вакцини Pfizer .

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Portfolio.hu.

69-річний Ласло Сакач був вакцинований 7 травня.

"Виявилося, що я отримав занадто багато, тому що коли прийшли наступні люди, які записалися на цей препарат, вакцини вже не було", - сказав він. В одній ампулі вакцини Pfizer є шість доз.

Коли Сакач повернувся додому, лікар зателефонував йому, сказавши, що він повинен повернутися, бо йому ввели занадто багато вакцини. Його скерували до лікарні швидкої допомоги.

Сакач стверджує, що у нього не було серйозних симптомів: у нього протягом декількох годин була температура 37 градусів і тиск до 180, але останній, на його думку, міг бути наслідком стресової ситуації. Довелося ночувати в лікарні.

"Вони не дали мені ліків і відпустили додому наступного дня", -сказав він.

"До моєї справи в лікарні ставилися з гумором. Жартували, що я зараз захищений на чотири-п’ять років", розповів чоловік.

Як повідомлялося, в Італії жінці також помилково вкололи кілька доз вакцини BioNTech-Pfizer замість однієї.