В Італії жінці помилково вкололи шість доз вакцини Pfizer

В Італії жінці помилково вкололи шість доз вакцини BioNTech-Pfizer замість однієї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть італійські ЗМІ, серед яких La Rebubblica.

Випадок стався в лікарні у Тоскані. 23-річній дівчині, що проходила практику як психолог у тій самій лікарні, в неділю 9 травня випадково ввели шість доз німецько-американської вакцини замість однієї.

Як пояснюють, помилка сталася через те, що медсестра забула розвести вміст флакону фізрозчином і набрала у шприц увесь активний інгредієнт у флаконі - тобто, шість доз. У палаті під час процедури був також лікар, відповідальний за вакцинацію.

Коли помилка стала зрозумілою, пацієнтку на ніч залишили у лікарні під налядом медиків. Жодних незвичайних побічних ефектів у неї не спостерігалося, окрім типового підвищення темпетатури, ломоти та болю у місці ін’єкції.

Матір дівчини у коментарі розповіла, що вони дуже злякалися, але не збираються вдаватись до юридичних кроків. Сама дівчина, за її словами, хоче поговорити з медсестрою, яка помилилася, і заспокоїти її.

Місцеве управління охорони здоров’я зазначило, що стан дівчини у наступні місяці контролюватимуть, зокрема, щотижні братимуть кров на аналіз. У самій лікарні проводять внутрішнє розслідування. На пресконференції у зв’язку з інцидентом заявили, що це, наскільки відомо, перший випадок помилкового введення одразу шести доз.

Схожий випадок стався у Литві ще у січні - пацієнту через таку саму помилку ввели одразу п'ять доз вакцини.