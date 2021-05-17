В Іспанії закрили справу про російське втручання в Каталонії

Національний суд Іспанії закрив справу про присутність російських шпигунів у Каталонії напередодні референдуму про незалежність 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання El Diario.

Зазначається, що суд не знайшов мінімальних доказів скоєння злочину.

Резюме справи, яка лишається секретною, показує, що проїзд через Барселону генерала російської військової розвідки був лише однією частиною більш широкого розслідування, заявленого Національною поліцією, яка намагалася розслідувати передбачувані зв'язки між Москвою та низкою відомих активістів процесу навколо референдуму 1 жовтня 2017 року.

Національний суд Іспанії почав розслідувати ймовірне втручання російської розвідки у події довкола спроби проголошення незалежності Каталонії від Іспанії у листопаді 2019 року.

Розслідування почав суддя Національного суду Мануель Гарсія-Кастельон. Проводити слідство доручили Генеральній інформаційній комісії Національної поліції Іспанії, яка спеціалізується на боротьбі з тероризмом.

Розслідування було зосереджене на так званому елітному військовому підрозділі 29155, який західні спецслужби неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі. Суд зберігає інформацію про попереднє провадження в таємниці.

Представники цієї групи, на думку західних розвідників, причетні до кампанії з дестабілізації в Молдові, отруєння болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, спроби перевороту в Чорногорії і отруєння Скрипалів у Солсбері.

Через дев'ять місяців після відкриття справи, у липні 2020 року, було видане розпорядження про архівування провадження за критеріями прокуратури Національного суду. У жорсткому листі лейтенанта-прокурора Мігеля Анхеля Карбальйо агентам дорікають, що на той момент вони надали свідчення лише одного інформатора та посилання на інформацію в ЗМІ. У письмовій формі Карбальйо виступає проти провадження, про яке вимагала Національна поліція, та просить відправити справу в архів.