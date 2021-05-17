В Испании закрыли дело о российском вмешательстве в Каталонии

Национальный суд Испании закрыл дело о присутствии российских шпионов в Каталонии накануне референдума о независимости 2017 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание El Diario.

Отмечается, что суд не нашел минимальных доказательств совершения преступления.

Резюме дела, которое остается секретным, показывает, что проезд через Барселону генерала российской военной разведки был лишь одной частью более широкого расследования, заявленного Национальной полицией, которая пыталась расследовать предполагаемые связи между Москвой и рядом известных активистов процесса вокруг референдума 1 октября 2017 года.

Национальный суд Испании начал расследовать возможное вмешательство российской разведки в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии от Испании в ноябре 2019 года.

Расследование начал судья Национального суда Мануэль Гарсия-Кастельон. Проводить следствие поручили Генеральной информационной комиссии Национальной полиции Испании, которая специализируется на борьбе с терроризмом.

Расследование было сосредоточено на так называемом элитном военном подразделении 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе. Суд сохраняет информацию о предварительном производстве в тайне.

Представители этой группы, по мнению западных разведчиков, причастны к кампании по дестабилизации в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попытке переворота в Черногории и отравлению Скрипалей в Солсбери.

Через девять месяцев после открытия дела, в июле 2020 года, было издано распоряжение об архивировании производства по критериям прокуратуры Национального суда. В жестком письме лейтенанта-прокурора Мигеля Анхеля Карбальо агентов упрекают, что на тот момент они дали показания только одного информатора и ссылки на информацию в СМИ. В письменной форме Карбальо выступает против производства, о котором требовала Национальная полиция, и просит отправить дело в архив.