Іспанія евакуює альпіністів, які застрягли в Непалі через скасовані рейси

Іспанія відправляє літак в Непал, щоб забрати і відвезти додому близько 40 іспанських альпіністів, а також співробітників гуманітарних організацій і інших осіб, які постраждали від заборон на польоти, введених на тлі високих показників зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Міністр закордонних справ Аранча Гонсалес Лайя заявила в понеділок, що літак також доставить апарати ШВЛ та інше медичне обладнання в Непал для лікування пацієнтів з COVID-19.

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Альпіністи закликали іспанську владу репатріювати їх, чим викликали критику з боку тих, хто вважає, пандемія - не час їхати за кордон, аби піднятися на Еверест чи інші великі вершини в Гімалаях.

Непал переживає сплеск коронавірусу з рекордним числом нових інфекцій і смертей. Влада Непалу ввела карантин на більшій частині території країни минулого місяця і продовжили його термін до кінця травня.

Китай також скасував спроби піднятися на Еверест зі свого боку через побоювання завезти випадки COVID-19 з сусіднього Непалу.