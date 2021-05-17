Испания эвакуирует альпинистов, которые застряли в Непале из-за отмены рейсов

Испания отправляет самолет в Непал, чтобы забрать и отвезти домой около 40 испанских альпинистов, а также сотрудников гуманитарных организаций и других лиц, пострадавших от запретов на полеты, введенных на фоне высоких показателей заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя заявила в понедельник, что самолет также доставит аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование в Непал для лечения пациентов с COVID-19.

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Альпинисты призвали испанские власти репатриировать их, чем вызвали критику со стороны тех, кто считает, пандемия - не время ехать за границу, чтобы подняться на Эверест или другие большие вершины в Гималаях.

Непал переживает всплеск коронавируса с рекордным числом новых инфекций и смертей. Власти Непала ввели карантин на большей части территории страны в прошлом месяце и продолжили его срок до конца мая.

Китай также отменил попытки подняться на Эверест со своей стороны из-за опасений завезти случаи COVID-19 с соседнего Непала.