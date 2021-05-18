У Болгарії керівники спецслужб пішли у відпустку до вересня

Керівники служб безпеки Болгарії пішли в неоплачувану відпустку до вересня.

Про це заявив виконувач обов'язків заступника прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Бойко Рашков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Пізніше в уряді підтвердили, що керівники Державного агентства національної безпеки і Державної розвідки перебувають у відпустці з 7 травня і залишаться у відпустці до 6 вересня.

Рашков додав, що відпустка може бути дозволена прем'єр-міністром, яким до 7 травня був Бойко Борисов, чия партія ГЕРБ не отримала більшості на квітневих виборах.

Оскільки уряд не був сформований, президент Румен Радев розпустив парламент і призначив тимчасовий уряд. Дострокові вибори призначені на 11 липня.

Передбачається, що глави спецслужб пішли у відпустку, щоб не бути звільненими новим урядом.

"Ці служби обезголовили себе", - сказав Рашков, додавши, що деякі керівники МВС також пішли в тривалу відпустку.

Читайте також: Шанс для проросійського президента: що змінять дострокові вибори у Болгарії