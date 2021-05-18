В Болгарии руководители спецслужб ушли в отпуск до сентября

Руководители служб безопасности Болгарии ушли в неоплачиваемый отпуск до сентября.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра и министр внутренних дел Бойко Рашков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Позже в правительстве подтвердили, что руководители Государственного агентства национальной безопасности и Государственной разведки находятся в отпуске с 7 мая и останутся в отпуске до 6 сентября.

Рашков добавил, что отпуск может быть разрешен премьер-министром, которым до 7 мая был Бойко Борисов, чья партия ГЕРБ не получила большинства на апрельских выборах.

Поскольку правительство не было сформировано, президент Румен Радев распустил парламент и назначил временное правительство. Досрочные выборы назначены на 11 июля.

Предполагается, что главы спецслужб ушли в отпуск, чтобы не быть уволенными новым правительством.

"Эти службы обезглавили себя", - сказал Рашков, добавив, что некоторые руководители МВД также ушли в длительный отпуск.

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