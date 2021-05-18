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У Німеччині вантажівка "загубила" на автобані 6 тонн пива, заблокувавши рух транспорту

Вівторок, 18 травня 2021, 13:30

Водій вантажівки "загубив" величезну кількість пива на німецькому автобані пізно ввечері в понеділок, заблокувавши рух на трасі неподалік від Бремена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NDR.

В результаті інциденту із завантаженого ящиками з пивом автомобіля на дорогу випала чверть вантажу – приблизно 6 тонн пива. Розбите скло та піна унеможливили рух транспорту на цій ділянці.

 

Щоб якомога швидше відновити рух, деякі водії із "застряглих" автомобілів залишили свої машини, щоб допомогти розібратися з наслідками.

Після того, як одна смуга знову стала прохідною, операцію з очищення на себе взяли бригади з обслуговування автобанів та евакуаторська служба. Автобан повністю очистили тільки приблизно о 1:30 у вівторок.

Поліція повідомила, що стосовно 28-річного водія ведеться розслідування через те, що він не закріпив вантаж належним чином.

Обсяг завданих збитків оцінюється приблизно у 20 тисяч євро.

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Німеччина інциденти
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