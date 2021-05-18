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В Германии грузовик "потерял" на автобане 6 тонн пива, заблокировав движение транспорта

Вторник, 18 мая 2021, 13:30

Водитель грузовика "потерял" огромное количество пива на немецком автобане поздно вечером в понедельник, заблокировав движение на трассе неподалеку от Бремена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NDR.

В результате инцидента с груженого ящиками с пивом автомобиля на дорогу выпала четверть груза - около 6 тонн пива. Разбитое стекло и пена парализовали движение транспорта на этом участке.

 

Чтобы как можно быстрее восстановить движение, некоторые водители застрявших автомобилей оставили свои машины, чтобы помочь разобраться с последствиями.

После того как одна полоса снова стала проезжей, операцию по очистке взяли на себя бригады по обслуживанию автобанов и эвакуаторская служба. Автобан полностью расчистили только примерно в 1:30 во вторник.

Полиция сообщила, что в отношении 28-летнего водителя ведется расследование из-за того, что он не закрепил груз надлежащим образом.

Ущерб оценивается примерно в 20 тысяч евро.

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