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Площу біля Нотр-Даму закрили через побоювання щодо рівня свинцю

Вівторок, 18 травня 2021, 14:07

У понеділок префектура Парижа оголосила, що тимчасово закриє площу перед пошкодженим вогнем Собором Паризької Богоматері через концентрацію свинцевого пилу вище звичайного рівня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Рівень свинцю в цьому районі перебуває під наглядом після пожежі, яка пошкодила собор і розплавила свинець на його даху в квітні 2019 року.

Відтоді було кілька випадків закриття деяких районів і прилеглих шкіл, коли рівні вмісту свинцю викликали занепокоєння.

Останнє рішення було прийнято після консультацій з регіональним агентством охорони здоров'я Іль-де-Франс про запобіжні заходи, повідомила префектура Парижа.

Площа перед собором знову відкрилася 31 березня 2020 року, але сам собор залишається закритим, а роботи з його відновлення тривають. Тепер по периметру заборонено рух пішоходів і транспортних засобів, поки ведуться роботи з очищення.

"Коли ми проведемо очищення і свинець повернеться до досить низького рівня, площа знову буде відкрита для публіки", - розповіли в паризькій префектурі.

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