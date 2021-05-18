Площадь возле Нотр-Дама закрыли из-за опасений относительно уровня свинца

В понедельник префектура Парижа объявила, что временно закроет площадь перед поврежденным огнем Собором Парижской Богоматери из-за концентрации свинцовой пыли выше обычного уровня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Уровень свинца в этом районе остается под наблюдением после пожара, который повредил здание и расплавил свинец на его крыше в апреле 2019 года.

С тех пор было несколько случаев закрытия некоторых районов и прилегающих школ, когда уровни содержания свинца вызывали беспокойство.

Последнее решение было принято после консультаций с региональным агентством здравоохранения Иль-де-Франс, сообщила префектура Парижа.

Площадь перед собором снова открылась 31 марта 2020 года, но сам собор остается закрытым, а работы по его восстановлению продолжаются. Теперь по периметру запрещено движение пешеходов и транспортных средств, пока ведутся работы по очистке.

"Когда мы проведем очистку, площадь вновь будет открыта для публики", - рассказали в парижской префектуре.