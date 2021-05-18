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Бельгія перетнула позначку у 40% щеплених першою дозою

Вівторок, 18 травня 2021, 15:26

У Бельгії принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже більше 40% населення країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це свідчать останні дані від органів охорони здоров’я.

Щеплення принаймні першою дозою вакцини отримали 4 млн осіб, що складає більше 40% дорослого населення країни. З них 1,3 млн отримали вже обидві дози щеплення. 

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На щеплення вже запрошують людей віком від 46 років, а 41-річні можуть ставати у чергу.

Зазначимо, Бельгія - серед перших країн ЄС, які перетнули позначку у 40% щеплених першою дозою, разом з Фінляндією та Австрією (якщо не брати до уваги Угорщину, в якій показник 55% став можливим завдяки незареєстрованим у ЄС вакцинам). Майже досягли 40% також Німеччина та Швеція.

Федеральний речник з питань коронавірусу Ів Ван Летем заявив, що кількість нових заражень, госпіталізацій та смертей від коронавірусу продовжує стабільно знижуватись і до кінця травня Бельгія має досягнути своєї проміжної цілі - менше 500 госпіталізованих коронахворих у реанімаціях.

На тижні з 11 до 17 травня в середньому за день госпіталізували 133 людини, що на 17% менше, ніж за попередній тиждень, а цього понеділка нових госпіталізованих вперше з 21 лютого було менше сотні за добу.

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