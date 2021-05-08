У Бельгії після тривалого локдауну відкрилися тераси ресторанів

У Бельгії з суботи, 8 квітня, ресторанам і кафе дозволили знову приймати гостей на відкритих майданчиках.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.

Фото з вулиць свідчать, що подекуди в перший день роботи ресторанів спостерігається аншлаг, попри дощову погоду.

Тераcи можуть працювати з 8 ранку до 10 години вечора. За одним столиком можуть сидіти компанії з не більш ніж чотирьох осіб, крім випадків, коли це члени родин, які сформували "бульбашку". Між столиками має дотримуватися відстань півтора метри (якої,схоже, на практиці дотримуються не завжди), а без маски можна знаходитися тільки під час перебування за столиком.

Щодо відстані між столиками тривали бурхливі суперечки - ресторани сподівалися, що цю вимогу приберуть в обмін на встановлення перегородок з органічного скла.

Попередній етап послаблень почався 26 квітня - послабили обмеження на зустрічі та відвідання магазинів, а також дозволили роботу "контактних" професій, як перукарі.