Байден відмовиться від санкцій проти оператора газопроводу "Північний потік-2" – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена не запроваджуватиме санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, яка контролює будівництво російського трубопроводу "Північний потік-2" до Німеччини, та її керівника Маттіас Варніга.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише американське видання Axios із посиланням на джерела.

За даними видання, Державний департамент США негайно надішле свій обов’язковий 90-денний звіт до Конгресу з переліком суб’єктів, які беруть участь у "Північному потоці-2" і які заслуговують на санкції.

Джерела, знайомі з підготовкою звіту, повідомляють, що Держдеп планує закликати до санкцій проти декількох російських кораблів.

Держдепартамент також визнає, що корпоративний суб'єкт, який відповідає за проєкт ("Північний потік-2"), та його генеральний директор (колишній співробітник спецслужби Східної Німеччини Маттіас Варніг) залучені до підсанкційної діяльності.

Однак Держдепартамент відмовиться від застосування цих санкцій, посилаючись на національні інтереси США.

"Рішення вказує на те, що адміністрація Байдена не бажає скомпрометувати свої відносини з Німеччиною через цей трубопровід, і це підкреслює труднощі, з якими стикається президент Байден, поєднуючи дії з риторикою щодо жорсткішого підходу до Росії", - відзначає видання.

Таким чином може скластися химерна ситуація, в якій адміністрація Байдена буде накладати санкції на кораблі, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", але відмовляється карати компанію, яка фактично відповідає за проєкт.

Будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме газ з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, в основному завершено. У водах Німеччини все ще треба спорудити 13,9 км однієї лінії і 16,8 км іншої лінії.

Трубопровід протягом багатьох років є одним із головних каменів спотикання у німецько-американських відносинах.