Байден откажется от санкций против оператора газопровода "Северный поток-2" - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая контролирует строительство российского трубопровода "Северный поток-2" в Германию, и ее руководителя Маттиаса Варнига.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Государственный департамент США немедленно направит свой обязательный 90-дневный отчет в Конгресс с перечнем субъектов, участвующих в "Северном потоке-2" и которые заслуживают санкций.

Источники, знакомые с подготовкой отчета, сообщают, что Госдеп планирует призвать к санкциям против нескольких российских кораблей.

Госдепартамент также признает, что корпоративный субъект, отвечающий за проект "Северный поток-2") и его генеральный директор (бывший сотрудник спецслужбы Восточной Германии Маттиас Варниг) участвуют в подсанкционной деятельности.

Однако Госдепартамент откажется от применения санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

"Решение указывает на то, что администрация Байдена не желает испортить свои отношения с Германией из-за этого трубопровода, и это подчеркивает трудности, с которыми сталкивается президент Байден, сочетая действия с риторикой о жестком подходе к России", - отмечает издание.

Таким образом может сложиться странная ситуация, в которой администрация Байдена будет накладывать санкции на корабли, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2", но отказывается наказывать компанию, которая фактически отвечает за проект.

Строительство газопровода "Северный поток-2", который будет транспортировать газ из России по дну Балтийского моря в Германию, в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км одной линии и 16,8 км другой линии.

Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.