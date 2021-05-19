США введуть санкції проти 4 кораблів, які будують "Північний потік-2" - ЗМІ

Державний департамент США запропонує запровадити санкції проти чотирьох кораблів, задіяних в будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", і чотирьох пов'язаних з ними компаній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на джерела.

Пропозиція буде включена до звіту Держдепу, який буде направлений до Конгресу в середу, 19 травня.

Співрозмовники видання вважають, що обмежувальні заходи проти компаній, що займаються будівництвом газопроводу, затримають реалізацію проєкту, який виконаний вже на 90%.

Видання також повідомляє, що до звіту буде включено клопотання про відмову від санкцій, спрямованих проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG і її глави Маттіаса Варніга. Раніше про це повідомило видання Axios.

Новий крок адміністрації Байдена, ймовірно, викличе критику з боку американських законодавців, які стверджували, що кілька трубоукладальних кораблів і організацій, включаючи Nord Stream 2 AG і її генерального директора, можуть піддатися санкціям відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року, відомому як PEESA.

Санкції проти фірм, які будують або фінансують трубопровід, по якому природний газ буде поставлятися з Росії в Німеччину, отримали підтримку обох партій в Конгресі. Але адміністрація Байдена прагне підтримувати хороші відносини з урядом Німеччини, який підтримав проєкт.

Противники проєкту також розраховують, що німецька партія "Зелені", яка виступає проти "Північного потоку-2", отримає місця в парламенті за підсумками виборів у вересні.

Будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме газ з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, в основному завершено. У водах Німеччини все ще треба спорудити 13,9 км однієї лінії і 16,8 км іншої лінії.

Трубопровід протягом багатьох років є одним із головних каменів спотикання у німецько-американських відносинах.