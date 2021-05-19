У Каталонії сепаратистські партії домовились відновити коаліцію

Дві сепаратистські партії в Каталонії через три місяці після виборів домовились відновити свою коаліцію, прокладаючи шлях до створення нового уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ліва Esquerra Republicana de Catalunya та правоцентристський Junts зайняли друге та третє місце на виборах в лютому, опинившись позаду Соціалістичної партії, яка підтримує союз з Іспанією.

Але соціалісти не змогли заручитися підтримкою для формування коаліції, в результаті чого Junts схвалив формування уряду з Esquerra Republicana de Catalunya на внутрішньопартійному голосуванні в середу, підтриманому 83% з 6500 членів.

Дві партії очолювали регіональний коаліційний уряд з 2016 року, однак посада глави уряду була за Junts.

Угода в середу, однак, залишає лідера Esquerra Republicana de Catalunya Пере Арагонеса на позиції голови нового уряду.

Партії домовились продовжувати вимагати проведення референдуму про незалежність Каталонії.

Але будь-яке повторення спроби відокремитися, яка була в 2017 році, здається малоймовірним, принаймні в короткостроковій перспективі.

Соціалістичний прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який виступає проти відокремлення Каталонії, розпочав переговори з питання незалежності минулого року в обмін на голосування в національному парламенті від Esquerra Republicana de Catalunya .

Очікується, що ці переговори відновляться після того, як новий уряд Каталонії принесе присягу.