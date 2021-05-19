В Каталонии сепаратистские партии договорились возобновить коалицию

Две сепаратистские партии в Каталонии через три месяца после выборов договорились возобновить свою коалицию, прокладывая путь к созданию нового правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Левая Esquerra Republicana de Catalunya и правоцентристский Junts заняли второе и третье место на выборах в феврале, оказавшись позади Социалистической партии, поддерживает союз с Испанией.

Но социалисты не смогли заручиться поддержкой для формирования коалиции, в результате чего Junts одобрил формирование правительства с Esquerra Republicana de Catalunya на внутрипартийном голосовании в среду, поддержанном 83% из 6500 членов.

Две партии возглавляли региональный коалиционное правительство с 2016 года, однако должность главы правительства была за Junts.

Соглашение в среду, однако, оставляет лидера Esquerra Republicana de Catalunya Пере Арагонеса на позиции главы нового правительства.

Партии договорились продолжать требовать проведения референдума о независимости Каталонии.

Но любое повторение попытки отделиться, которая была в 2017 году, кажется маловероятным, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Социалистический премьер-министр Испании Педро Санчес, выступающий против отделения Каталонии, начал переговоры по вопросу независимости прошлого года в обмен на голосование в национальном парламенте от Esquerra Republicana de Catalunya.

Ожидается, что эти переговоры возобновятся после того, как новое правительство Каталонии принесет присягу.