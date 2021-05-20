Посол України звинуватив німецьких лівих у фальсифікації історії

Україна обурена закликом фракції Лівої партії в Бундестазі Німеччини укласти новий договір про дружбу з Росією напередодні 80-річчя нападу гітлерівської Німеччини на СРСР, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Про це йдеться в публікації DW, пише "Європейська правда".

Німецькі ліві у своїй ініціативі не згадали інші радянські республіки, в тому числі Україну і Білорусь, які втратили у Другій світовій війні мільйони жителів, наголосив посол у середу, 19 травня.

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Дипломат назвав це "принизливим перетворенням історії на інструмент" і "ударом в обличчя мільйонів українських жертв" війни. Неприпустимо терпіти подібну "фальсифікацію історії", підкреслив Мельник.

Українці закликають правлячу в Німеччині коаліцію та опозицію "не дозволяти політичного зловживання темними сторонами історії націонал-соціалізму", додав посол. В іншому разі примирення України та Німеччини опиниться під питанням, зазначив дипломат.

Декількома годинами раніше в Бундестазі пройшли дебати про російсько-німецькі відносини. Представниця фракції Лівої партії в Бундестазі Севім Дагделен закликала укласти новий договір про дружбу з РФ.

Крім того, Ліва партія виступила за зняття економічних санкцій з Росії. Резолюція лівих не зустріла підтримки серед депутатів.

Нагадаємо, на тлі загострення агресії Росії посол України Андрій Мельник закликав Німеччину надати більшу підтримку Україні, зокрема, в контексті швидкого приєднання країни до НАТО.