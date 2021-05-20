Посол Украины обвинил немецких левых в фальсификации истории

Украина возмущена призывом фракции Левой партии в Бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией накануне 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

Немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Беларусь, которые потеряли во Второй мировой войне миллионы жителей, отметил посол в среду, 19 мая.

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Дипломат назвал это "унизительным преобразованием истории в инструмент" и "ударом в лицо миллионов украинских жертв" войны. Недопустимо терпеть подобную "фальсификацию истории", подчеркнул Мельник.

Украинцы призывают правящую в Германии коалицию и оппозицию "не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма", добавил посол. В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.

Несколькими часами ранее в Бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с РФ.

Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций из России. Резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.

Напомним, на фоне обострения агрессии России посол Украины Андрей Мельник призвал Германию оказать большую поддержку Украине, в частности, в контексте быстрого присоединения страны к НАТО.