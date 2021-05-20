У Бельгії до пошуків озброєного ультраправого військового залучили армію

Бельгійська армія допомагає прочісувати ліс у пошуках озброєного солдата з ультраправими поглядами, який зник три дні тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Федеральний прокурор заявив, що 46-річний Юрген Конінгс зник безвісти після погроз бельгійським установам та знаменитостям.

Справа захопила бельгійців та домінувала у заголовках новин, оскільки в покинутому автомобілі Конінгса поблизу Ділзена на заході Бельгії була знайдена зброя, включаючи протитанкові ракетні установки та боєприпаси, вивезені з військової бази.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що армія розгорнула броньовану техніку та обладнання для розмінування, щоб допомогти поліції у лісах, на озерах і дюнах площею 12 000 гектарів.

Шосе через цей район було закрито.

Раніше цього тижня уряд Бельгії заявив, що Конінгс входить до списку потенційних терористів через ультраправі тенденції.

"Питання в тому, як хтось, хто діє в оборонній службі - хто входить до списку служб безпеки як особа з екстремістськими ідеями і хто вже робив погрози - отримав доступ до зброї та зміг її забрати", - сказав прем'єр-міністр Александер де Кроо.

Раніше в цьому місяці військовий погрожував кільком людям, включаючи Марка Ван Ранста, одного з найвідоміших вірусологів, що працюють над стримуванням пандемії COVID-19.

У своєму Twitter рано вранці в середу Ван Ранст заявив: "Дозвольте мені прояснити одне: такі погрози не справляють на мене враження". Водночас Ван Ранста разом з родиною помістили у безпечне місце у зв’язку з погрозами його життю.