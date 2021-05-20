В Бельгии к поискам вооруженного ультраправого военного привлекли армию

Бельгийская армия помогает прочесывать лес в поисках вооруженного солдата с ультраправыми взглядами, который исчез три дня назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Федеральный прокурор заявил, что 46-летний Юрген Конингс пропал без вести после угроз бельгийским учреждениям и знаменитостям.

Дело захватило бельгийцев и доминировало в заголовках новостей, поскольку в заброшенном автомобиле Конингса вблизи Дилзена на западе Бельгии было найдено оружие, включая противотанковые ракетные установки и боеприпасы, вывезенные с военной базы.

Местные СМИ сообщают, что армия развернула бронированную технику и оборудование для разминирования, чтобы помочь полиции в лесах, на озерах и дюнах площадью 12 000 гектаров.

Шоссе через этот район перекрыто.

Ранее на этой неделе правительство Бельгии заявило, что Конингс входит в список потенциальных террористов из-за своих ультраправых взглядов.

"Вопрос в том, как кто-то, кто действует в оборонной службе - кто входит в список служб безопасности как лицо с экстремистскими идеями и кто уже делал угрозы - получил доступ к оружию и смог ее забрать", - сказал премьер-министр Александр де Кроо.

Ранее в этом месяце военный угрожал нескольким людям, включая Марка Ван Ранста, одного из самых известных вирусологов, работающих над сдерживанием пандемии COVID-19.

В своем Twitter рано утром в среду Ван Ранст заявил: "Позвольте мне прояснить одно: такие угрозы не производят на меня впечатление". В то же время Ван Ранста вместе с семьей поместили в безопасное место в связи с угрозами его жизни.