Хорватія купить у Франції 12 винищувачів Rafale

Уряд Хорватії ухвалив рішення закупити 12 вживаних французьких винищувачів F3R Rafale.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jutarnji List.

За даними видання, рішення повинно бути прийнято урядом 28 травня в День Збройних сил, які в цьому році відзначають 30-річчя створення.

F3R Rafale - багатоцільовий винищувач з двома двигунами, і найстарішому літаку, який буде доставлений в Хорватію, буде 10 років.

За наявною інформацією, весь пакет, що включає літаки, навчання і озброєння, коштуватиме трохи менше 1 мільярда євро.

У четвер хорватські законодавці підтримали план уряду щодо закупівлі винищувачів, але розділилися щодо термінів: деякі критикували план за те, що він був відкладений на пізніший термін, в той час як інші стверджували, що пріоритет слід віддати відновленню після пандемії та після землетрусу.

Якщо контракт буду підписано цього року, Франція поставить перші шість літаків у 2024 році, а решту шість - через рік.