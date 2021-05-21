Хорватия купит у Франции 12 истребителей Rafale

Правительство Хорватии приняло решение закупить 12 подержанных французских истребителей F3R Rafale.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jutarnji List.

По данным издания, решение должно быть принято правительством 28 мая в День Вооруженных сил, которые в этом году отмечают 30-летие создания.

F3R Rafale - многоцелевой истребитель с двумя двигателями, и самому старому самолету, который будет доставлен в Хорватию, будет 10 лет.

По имеющейся информации, весь пакет, включающий самолеты, обучение и вооружение, будет стоить чуть менее 1 миллиарда евро.

В четверг хорватские законодатели поддержали план правительства по закупке истребителей, но разделились по срокам: некоторые критиковали план за то, что он был отложен на более поздний срок, в то время как другие утверждали, что приоритет следует отдать восстановлению после пандемии и после землетрясения.

Если контракт будет подписан в этом году, Франция поставит первые шесть самолетов в 2024 году, а остальные шесть - через год.