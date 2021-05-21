Парламент Каталонії затвердив нового керівника регіону

Парламент Каталонії затвердив Пере Арагонеса від "Республіканських лівих" (ERC) керівником женералітату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

За підсумками голосування представника ERC підтримали 74 депутати, що стало третім результатом в історії.

Лише Жорді Пужоль двічі отримував більше голосів, у 1980 і 1984 роках. Паскаль Мараголл у 2003 році отримав стільки ж голосів, скільки і Арагонес.

Водночас для затвердження Арагонеса знадобилося дві спроби голосування.

Після публікації повідомлення про призначення в Офіційному державному віснику та Офіційному віснику женералітату Каталонії він вступить на посаду, ймовірно, у понеділок вдень.

Вибори в парламент Каталонії пройшли в лютому, але партії, що підтримують незалежність від Іспанії та отримали більшість місць, протягом трьох місяців не могли дійти згоди і сформувати уряд.

На цьому тижні стало відомо, що партії все ж домовилися про коаліцію.