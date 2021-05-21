Парламент Каталонии утвердил нового руководителя региона

Парламент Каталонии утвердил Пере Арагонеса от "Республиканских левых" (ERC) руководителем Женералитата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

По итогам голосования представителя ERC поддержали 74 депутата, что стало третьим результатом в истории.

Только Жорди Пужоль дважды получал больше голосов, в 1980 и 1984 годах. Паскаль Мараголл в 2003 году получил столько же голосов, сколько и Арагонес.

Однако для утверждения Арагонеса понадобилось две попытки голосования.

После публикации сообщения о назначении в Официальном государственном вестнике и Официальном вестнике Женералитата Каталонии он вступит в должность, вероятно, в понедельник днем.

Выборы в парламент Каталонии прошли в феврале, но партии, поддерживающие независимость от Испании и получили большинство мест в течение трех месяцев не могли договориться и сформировать правительство.

На этой неделе стало известно, что партии все же договорились о коалиции.