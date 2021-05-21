Польща перекинула в Естонію протикорабельні ракетні комплекси

У п'ятницю, 21 травня, в Естонію прибув підрозділ берегової оборони збройних сил Польщі для участі в навчаннях "Весняний шторм".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Присутність поляків є чітким сигналом про хороші союзницькі відносини між двома країнами. Ми зможемо скористатися рідкісною можливістю повправлятися в захисті берегової лінії і протидії кораблям", - сказав командувач флотом ВМС Естонії Маті Терве.

Польський підрозділ було перекинуто в Палдіськи на двох десантних кораблях класу Lublin, які доставили в Естонію 52 військових фахівця і з десяток одиниць техніки, включаючи протикорабельні берегові пускові установки. Військова поліція ескортує польський підрозділ на Хійумаа, де союзники візьмуть участь в маневрах.

24 травня розпочнеться чергова фаза "Весняного шторму" - навчальні бої будуть проходити на суші, морі та в повітрі. Підрозділи на Хійумаа стануть відпрацьовувати взаємодію з морськими силами і ведення сухопутних операцій. Флот буде підтриманий військовою авіацією.

З боку ВМС Естонії в маневрах бере участь близько 150 моряків, група водолазів і п'ять кораблів: Wambola, Admiral Cowan, Sakala, Roland, Risto.

"Весняний шторм" - щорічні контрольні навчанняСил оборони, основна мета яких зводиться в налагодженні взаємодії між різними підрозділами. В цілому в цьому році в маневрах бере участь близько 7000 військовослужбовців Естонії, США, Латвії, Польщі, Італії, Франції, Данії і Британії.