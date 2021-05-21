Польша перебросила в Эстонию противокорабельные ракетные комплексы

В пятницу, 21 мая, в Эстонию прибыло подразделение береговой обороны вооруженных сил Польши для участия в учениях "Весенний шторм".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Присутствие поляков является четким сигналом о хороших союзнические отношения между двумя странами. Мы сможем воспользоваться редкой возможностью поупражняться в защите береговой линии и противодействия кораблям", - сказал командующий флотом ВМС Эстонии Мати Терве.

Польское подразделение было переброшено в Палдиски на двух десантных кораблях класса Lublin, которые доставили в Эстонию 52 военных специалиста и с десяток единиц техники, противокорабельные береговые пусковые установки. Военная полиция эскортирует польское подразделение на Хийумаа, где союзники примут участие в маневрах.

24 мая начнется очередная фаза "Весеннего шторма" - учебные бои будут проходить на суше, море и в воздухе. Подразделения на Хийумаа станут отрабатывать взаимодействие с морскими силами и ведения сухопутных операций. Флот будет поддержан военной авиацией.

Со стороны ВМС Эстонии в маневрах принимают участие около 150 моряков, группа водолазов и пять кораблей: Wambola, Admiral Cowan, Sakala, Roland, Risto.

"Весенний шторм" - ежегодные контрольные навчанняСил обороны, основная цель которых сводится в налаживании взаимодействия между различными подразделениями. В целом в этом году в маневрах принимает участие около 7000 военнослужащих Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.