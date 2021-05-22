Експрезидент Албанії, який отримав санкції від США за корупцію, подає до суду на Блінкена

Колишній президент Албанії Салі Беріша збирається подати до суду на нинішнього секретаря США Ентоні Блінкена за наклеп після того, як той звинуватив ексглаву держави в корупційних діях, які підірвали демократію в Албанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За словами Беріші, Блінкен не має імунітету, і його адвокат подасть на нього публічний позов у ​​Франції, у Виправному трибуналі Парижа. Беріша заявив, що у Блінкена немає ніяких доказів проти нього і його сім'ї.

"Я публічно уповноважив свого адвоката подати до суду на пана Блінкена, тому що він публічно образив мене без будь-яких доказів. Це незвичайне рішення, але я був змушений його прийняти, тому що він сказав багато неправди про мене", - сказав Беріша.

Беріша зазначив, що немає нічого важливішого відносин Албанії з США, додавши, що він буде підтримувати "найкращі відносини" з послом США в Албанії.

Він також звинуватив Блінкена в тому, що той розіграв "політичну комедію", щоб нашкодити йому.

Нагадаємо, 19 травня Державний департамент США повідомив про запровадження санкцій проти Беріші за масштабну корупцію.

У заяві Блінкена йшлося, що Беріша, займаючи посаду прем'єр-міністра Албанії, брав участь у корупційних діях, таких як привласнення державних коштів та втручання у публічні процеси, в тому числі використання владних повноважень для власної вигоди та збагачення своїх політичних союзників та членів своєї родини.

Салі Беріша був президентом Албанії з 1992 по 1997 рік, а також очолював уряд цієї країни у 2005-2013 роках.