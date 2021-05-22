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Экс-президент Албании, попавший под санкции США за коррупцию, подает в суд на Блинкена

Суббота, 22 мая 2021, 13:23

Бывший президент Албании Сали Бериша собирается подать в суд на нынешнего секретаря США Энтони Блинкена за клевету после того, как тот обвинил экс-главу государства в коррупционных действиях, которые подорвали демократию в Албании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По словам Бериши, Блинкен не имеет иммунитета, и его адвокат подаст на него публичный иск во Франции, в Исправительном трибунале Парижа. Бериша заявил, что у Блинкена нет никаких улик против него и его семьи.

"Я публично уполномочил своего адвоката подать в суд на господина Блинкена, потому что он публично оскорбил меня без каких-либо доказательств. Это необычное решение, но я был вынужден его принять, потому что он сказал много неправды обо мне", - сказала Бериша.

Бериша отметил, что нет ничего важнее отношений Албании с США, добавив, что он будет поддерживать "самые лучшие отношения" с послом США в Албании.

Он также обвинил Блинкена в том, что тот разыграл "политическую комедию", чтобы навредить ему.

Напомним, 19 мая Государственный департамент США сообщил о введении санкций против бывшего президента и экс-премьера Албании Сали Бериши за масштабную коррупцию.

В заявлении Блинкена говорилось, что Бериша, занимая должность премьер-министра Албании, участвовал в коррупционных действиях, таких как присвоение государственных средств и вмешательство в общественные процессы, в том числе использование властных полномочий для собственной выгоды и обогащения своих политических союзников и членов своей семьи.

Сали Бериша был президентом Албании с 1992 по 1997 год, а также возглавлял правительство этой страны в 2005-2013 годах.

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