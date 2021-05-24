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Посол ЄС назвав ключові дії, які необхідно зробити в рамках земельної реформи до 1 липня

Понеділок, 24 травня 2021, 13:41

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас назвав п'ять ключових дій, які необхідно зробити в рамках дорожньої карти земельної реформи до 1 липня.

Про це Маасікас сказав на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" в Києві в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Перше - це ухвалення трьох резолюцій Кабінету міністрів і розвиток програмного забезпечення для їх імплементації, включно з автоматичною перевіркою ліміту щодо володіння 100 гектарами. 

Друге - всеосяжна комунікаційна кампанія для інформування власників і користувачів землі про їхні права та можливості. 

Третє - розвиток громадської моніторингової системи з продажу землі, списку транзакцій і запитів на юридичний супровід, пов'язаний із земельними питаннями, - усе для того, щоб підвищити суспільну довіру", - пояснив Маасікас.

За його словами, антикорупційний аудит державного геокадастру також важливий для того, щоб запобігти зловживанням у рамках земельної реформи.

Також посол додав, що фермери повинні мати доступ до кредитування від самого запуску ринку землі.

"Ви маєте найкращі чорноземи у світі, ви могли б годувати всю Європу. Ринок сільськогосподарських земель, що добре функціонує, зробить це можливим. Крім того, ця реформа трансформує багато секторів в Україні, дасть переваги, зокрема, дрібним фермерам, приведе до інвестицій у сільське господарство та сприятиме диверсифікації сільськогосподарської продукції. Вона також допоможе подальшому розвитку кредитного ринку і посилить місцеве управління", - переконаний посол ЄС.

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Маасікас
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