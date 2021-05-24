Посол ЕС назвал, что нужно выполнить в рамках земельной реформы до 1 июля

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас назвал пять ключевых действий, которые необходимо предпринять в рамках дорожной карты земельной реформы до 1 июля.

Об этом Маасикас сказал на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" в Киеве в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Первое - это принятие трех резолюций Кабинета министров и развитие программного обеспечения для их имплементации, включая автоматической проверкой лимита по владению 100 гектарами.

Второе - всеобъемлющая коммуникационная кампания для информирования владельцев и пользователей земли об их правах и возможностях.

Третье - развитие общественной мониторинговой системы по продаже земли, списка транзакций и запросов на юридическое сопровождение, связанный с земельными вопросами, - все для того, чтобы повысить общественное доверие", - пояснил Маасикас.

По его словам, антикоррупционный аудит государственного геокадастра также важен для того, чтобы предотвратить злоупотребления в рамках земельной реформы.

Также посол добавил, что фермеры должны иметь доступ к кредитованию от самого запуска рынка земли.

"У вас лучшие черноземы в мире, вы могли бы кормить всю Европу. Хорошо работающий рынок сельскохозяйственных земель сделает это возможным. Кроме того, эта реформа трансформирует многие сектора в Украине, даст преимущества, в частности, мелким фермерам, приведет к инвестициям в сельское хозяйство и будет способствовать диверсификации сельскохозяйственной продукции. Она также поможет дальнейшему развитию кредитного рынка и усилит местное самоуправление", - убежден посол ЕС.