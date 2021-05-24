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У Тбілісі противники будівництва ГЕС біля Кутаїсі розбили наметове містечко

Понеділок, 24 травня 2021, 19:40

Противники будівництва ГЕС поблизу Кутаїсі прийшли з протестом в центр Тбілісі, де розбили наметове містечко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Вони вимагають негайно розірвати контракт з компанією-інвестором і змістити міністрів, які підписали його.

Після масштабного мітингу 24 травня учасники протесту зайняли одну з центральних площ столиці. Вони не збираються розходитися до задоволення їх вимог, погрожуючи в іншому випадку паралізувати столицю.

Владі довелося поставитися до протесту всерйоз. Спікер парламенту Каха Кучава для розрядки ситуації запропонував посередництво законодавчого органу, а глава уряду Іраклій Гарібашвілі, анонсував зустріч з інвестором Намахванской ГЕС, щоб більш детально "пройтися " за всіма пунктами контракту.

У відповідь організатори акції заявили, що діалогу не буде до виконання вимог, в числі яких розірвання всіх контрактів, а також оголошення повного мораторію на проведення робіт в долині Ріоні.

"Міністр економіки повинен подати у відставку, а всі, хто брав участь в розробці цієї угоди, повинні бути притягнуті до відповідальності", - відповів прем'єру з площі Варлам Голетіані, лідер "Захисників Ріонської ущелини".

24 квітня цього року прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі доручив Мін'юсту вивчити договір, укладений з компанією "Енка".

Поряд з цим, на запрошення уряду Грузії повноважний представник Енергетичного союзу Європейського союзу буде залучений в процес посередництва з неурядовим сектором. Міжнародний експерт працюватиме над вивченням впливу проєкту Намахванської ГЕС на навколишнє середовище.

В уряді заявляють, що на даний момент введено мораторій на будівництво греблі на період від 9 до 12 місяців, поки не будуть переглянуті і повторно підтверджені екологічні, геологічні і сейсмологічні висновки по проєкту.

Протестувальники вважають, що ГЕС біля Кутаїсі будувати не можна, оскільки це шкодить екології і завдасть непоправної шкоди Ріонській ущелині.

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Грузія
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