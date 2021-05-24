В Тбилиси противники строительства ГЭС вблизи Кутаиси разбили палаточный городок

Противники строительства ГЭС вблизи Кутаиси пришли с протестом в центр Тбилиси, где разбили палаточный городок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Они требуют немедленно разорвать контракт с компанией-инвестором и сместить министров, которые подписали его.

После масштабного митинга 24 мая участники протеста заняли одну из центральных площадей столицы. Они не собираются расходиться до удовлетворения их требований, угрожая в противном случае парализовать столицу.

Властям пришлось отнестись к протесту всерьез. Спикер парламента Каха Кучава для разрядки ситуации предложил посредничество законодательного органа, а глава правительства Ираклий Гарибашвили, анонсировал встречу с инвестором Намахванской ГЭС, чтобы более подробно "пройтись" по всем пунктам контракта.

В ответ организаторы акции заявили, что диалога не будет до выполнения требований, в числе которых расторжения всех контрактов, а также объявления полного моратория на проведение работ в долине Риони.

"Министр экономики должен подать в отставку, а все, кто принимал участие в разработке этого соглашения, должны быть привлечены к ответственности", - ответил премьеру с площади Варлам Голетиани, лидер "Защитников Рионского ущелья".

24 апреля этого года премьер-министр Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту изучить договор, заключенный с компанией "Энка".

Наряду с этим, по приглашению правительства Грузии полномочный представитель Энергетического союза Европейского союза будет вовлечен в процесс посредничества с неправительственным сектором. Международный эксперт будет работать над изучением влияния проекту Намахванской ГЭС на окружающую среду.

В правительстве заявляют, что на данный момент введен мораторий на строительство плотины на период от 9 до 12 месяцев, пока не будут пересмотрены и повторно подтверждены экологические, геологические и сейсмологические выводы по проекту.

Протестующие считают, что ГЭС у Кутаиси строить нельзя, поскольку это вредит экологии и нанесет непоправимый ущерб Рионскому ущелью.