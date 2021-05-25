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На півночі Грузії зафіксували землетрус магнітудою майже 5

Вівторок, 25 травня 2021, 10:32

На півночі Грузії стався землетрус магнітудою майже 5, що вважається землетрусом середньої сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

У Національному центрі сейсмічного моніторингу повідомили, що поштовхи зафіксували о 01:43 25 травня неподалік від селища Казбегі, у регіоні Мцхета-Мтіанеті. Магнітуда складала 4.9.

"Землетрус був добре відчутним недалеко від епіцентру, але це селище не таке, щоб там могли бути руйнування", - зазначила фахівець центру в інтерв’ю суспільному мовнику. 

За її словами, поштовхи могли відчуватися і в Тбілісі, але їхня сила була зовсім незначною, щоб спричинити якісь серйозні наслідки.

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