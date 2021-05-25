На севере Грузии зафиксировали землетрясение

На севере Грузии произошло землетрясение магнитудой около 5, что считается землетрясением средней силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В Национальном центре сейсмического мониторинга сообщили, что толчки зафиксировали в 1:43 25 мая недалеко от поселка Казбеги, в регионе Мцхета-Мтианети. Магнитуда составила 4.9.

"Землетрясение хорошо ощущалось недалеко от эпицентра, но это поселок не такой, чтобы там могли быть разрушения", - отметила специалист центра в интервью общественному вещателю.

По ее словам, толчки могли ощущаться и в Тбилиси, но их сила была совсем незначительной, чтобы вызвать какие-то серьезные последствия.