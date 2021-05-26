У Грузії всупереч позиції ЄС обрали членів Вищої ради юстиції

У Грузії обрали чотирьох членів Вищої ради юстиції, проти чого виступав ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

На конференції, в якій взяли участь 284 судді, на 4 вакантних місця у Вищій раді юстиції було висунуто 4 кандидати: Темур Гогохія, Бадрі Шонія, Леван Мікаберідзе і Гоча Абусерідзе. Їх кандидатури підтримала більшість суддівського корпусу, не дивлячись на те, що неурядовий сектор, а також дипломатичний корпус, задіяний у врегулюванні політичної кризи, виступили проти цього процесу.

Ці судді стали відомі громадськості після слухання ряду гучних справ, в тому числі справ "Бірджу Мафія", Деканоза Мамаладзе, Ніку Мелія, "Тбілавіамшені" та інших.

Делегати не прислухалися до поради громадянського сектора, опозиції і дипломатів призупинити вибори членів Ради юстиції до тих пір, поки не буде проведена реформа правосуддя, передбачена документом президента Євроради Шарля Мішеля.

Конференція суддів відбувалася на фоні акції протесту проти виборів членів Вищої ради юстиції.