В Грузии вопреки позиции ЕС избрали членов Высшего совета юстиции

В Грузии выбрали четырех членов Высшего совета юстиции, против чего выступал ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

На конференции, в которой приняли участие 284 судьи, на 4 вакантных места в Высшем совете юстиции было выдвинуто 4 кандидата: Темур Гогохия, Бадри Шония, Ливан Микаберидзе и Гоча Абусеридзе. Их кандидатуры поддержало большинство судейского корпуса, несмотря на то, что неправительственный сектор, а также дипломатический корпус, задействован в урегулировании политического кризиса, выступили против этого процесса.

Эти судьи стали известны общественности после слушания ряда громких дел, в том числе дел "Бирджу Мафия", Деканоза Мамаладзе, Нику Мелия, "Тбилавиамшени" и других.

Делегаты не прислушались к совету гражданского сектора, оппозиции и дипломатов приостановить выборы членов Совета юстиции до тех пор, пока не будет проведена реформа правосудия, предусмотрена документом президента Евросовета Шарля Мишеля.

Конференция судей происходило на фоне акции протеста против выборов членов Высшего совета юстиции.