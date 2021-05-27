Байден доручив розвідці підготувати новий звіт щодо походження коронавірусу

Президент США Джо Байден дав вказівку розвідці посилити зусилля із розслідування походження коронавірусу та повідомити результати через 90 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Невдовзі перед цим у розвідці США заявили, що декілька дослідників Уханьського інституту вірусології у листопаді 2019 року захворіли та потребували госпіталізації. Це знову посилило підозри про ймовірно штучне походження вірусу та спровокувало заклики до президента ретельніше дослідити питання.

Байден повідомив, що доручив ретельніше дослідити низку аспектів питання, залучити до цієї роботи фахівців з вірусології та тримати Конгрес в курсі справ.

Він зазначив, втім, що неможливість відправити експертів в Ухань у перші місяці пандемії безповоротно зашкодила встановленню обставин будь-яким розслідуванням.

Президент додав, що зараз у розвідці вважають імовірними два сценарії походження вірусу, але не можна сказати, що якийсь із них виглядає більш імовірним.

Байден зазначив, що США разом із союзниками продовжать закликати Китай погодитися на прозоре і грунтовне міжнародне розслідування.

Раніше ВООЗ у своєму розслідувані дійшла висновку, що ризик витоку вірусу з лабораторії в Ухані "дуже низький". Низка країн, включно із США та Британією, розкритикували його за недостатню повноту інформації. Критика лунала у тому числі через те, що до дослідження були залучені 17 китайських науковців, частина з яких є працівниками держустанов.